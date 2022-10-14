Дитмар Хаманн: «Если Клопп думает, что я несу чушь, то он должен так и сказать. В «Ливерпуле» есть проблемы»

продолжил дискуссию с главным тренером «Ливерпуля».

Бывший хавбек «красных» ранее выразил мнение о том, что, возможно, наступает конец эпохи в мерсисайдском клубе.

Главный тренер «Ливерпуля» отреагировал на это высказывание Хаманна: «Потрясающий источник! Всеми и везде уважаемый».

«Очевидно, что в сейчас есть проблемы. Клопп может видеть ситуацию по-другому. Если он думает, что я несу чушь, то он должен так и сказать.

Вы должны уважать другие мнения. Именно поэтому я не очень понял, что он сказал», – заявил Хаманн в интервью Bild.