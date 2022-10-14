Дитмар Хаманн: «Если Клопп думает, что я несу чушь, то он должен так и сказать. В «Ливерпуле» есть проблемы»
Дитмар Хаманн продолжил дискуссию с главным тренером «Ливерпуля».
Бывший хавбек «красных» ранее выразил мнение о том, что, возможно, наступает конец эпохи Юргена Клоппа в мерсисайдском клубе.
Главный тренер «Ливерпуля» отреагировал на это высказывание Хаманна: «Потрясающий источник! Всеми и везде уважаемый».
«Очевидно, что в «Ливерпуле» сейчас есть проблемы. Клопп может видеть ситуацию по-другому. Если он думает, что я несу чушь, то он должен так и сказать.
Вы должны уважать другие мнения. Именно поэтому я не очень понял, что он сказал», – заявил Хаманн в интервью Bild.
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