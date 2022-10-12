«Клопп повел себя как капризный ребенок. Он ломается под давлением». Агбонлахор о реакции Юргена на слова Хаманна

Габриэль Агбонлахор раскритиковал тренера «Ливерпуля» .

Ранее бывший хавбек «красных» выразил мнение, что, возможно, наступает конец эпохи немецкого тренера в мерсисайдском клубе. Клопп отреагировал на вопрос о словах Хаманна: «Потрясающий источник! Всеми и везде уважаемый! Задавайте собственные вопросы, без слова «искра».

«Клопп повел себя как капризный ребенок. Диди Хаманн выиграл Лигу чемпионов в , у него была фантастическая карьера. Если он не может говорить о «Ливерпуле», то кто может? Только Робби Фаулер, Иан Раш, Стивен Джеррард?

Думаю, Клопп немного теряет свою искру. Он ломается под давлением. Нельзя продолжать принимать неправильные решения, как он делает сейчас. Огрызаться на СМИ? Это был совершенно искренний вопрос, нужна ли им искра.

Хаманн сказал абсолютно безобидную вещь, а Клопп назвал его никем. Думаю, что Клопп теряет [самообладание], даже когда придирается ко мне, когда я говорил о совершенно другой команде. Ему нужно работать над тем, чтобы его команда играла в хороший футбол», – заявил бывший нападающий «Астон Виллы».

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Габриэль Агбонлахор: «Мне не нужно, чтобы Клопп учил меня быть экспертом. Он не стал бы советоваться со мной как с тренером»