Хаманн о Клоппе в «Ливерпуле»: «Конец эпохи? Команда выглядит уставшей и напоминает пешеходов. Не знаю, откуда взяться искре»

высказался о том, наступил ли конец эпохи в «Ливерпуле».

«Думаю, большая команда всегда находится в стадии перестройки, но они были на пике возможностей три-четыре года. То, что они сделали в прошлом году, невероятно. Не думаю, что это удастся повторить – быть в семи днях от выигрыша четырех трофеев. Полагаю, стоило ожидать, что психологически этот сезон будет тяжелым.

во втором тайме был всем, чем был «Ливерпуль» четыре или пять лет назад. Они просто летели вперед. Каждый раз, когда они проводили атаку, чувствовалось, что что-то должно случиться.

«Ливерпуль» выглядит уставшим, они напоминают пешеходов и выглядят блекло. Не знаю, откуда взяться искре, конечно, они победили «Рейнджерс» несколько дней назад, но они, очевидно, гораздо мощнее «Рейнджерс».

Уверен, что они знают, откуда взять искру, но не конец ли это эпохи? Я бы не стал их списывать, но не вижу, за счет чего команда снова заведется в ближайшие несколько недель.

Процессы в «Ливерпуле» не отличается от других клубов, если не будет результатов, тренер окажется под давлением. Если они проиграют или не победят «Манчестер Сити», что кажется сейчас весьма вероятным, команда будет в 8-9 очках от четвертого места. Мы знаем, что владельцы не любят сорить деньгами, и понимаем, как важно команде быть в Лиге чемпионов с точки зрения доходов.

Он [Клопп] сказал, что все еще чувствует, что подходит для этой работы, но я заметил кое-какие небольшие детали, например, поведение , когда он увидел, что его меняют, неохотно снял капитанскую повязку и ушел, качая головой.

Такого мы не видели в «Ливерпуле» в последние пять лет. Возможно, это показатель того, что у людей есть проблемы с командой или даже с тренером», – отметил бывший футболист .