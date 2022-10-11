Клопп о словах Хаманна: «Потрясающий источник! Всеми и везде уважаемый! Задавайте собственные вопросы, без слова «искра»

отреагировал на критику со стороны .

Бывший хавбек «красных» выразил мнение, что, возможно, наступает конец эпохи немецкого тренера в мерсисайдском клубе.

«А кто это сказал? О, замечательно, потрясающий источник! Всеми и везде уважаемый!

То, что это сказал бывший игрок «Ливерпуля», не дает права говорить все что угодно, тем более, когда ты не знаешь ситуации.

Я также считаю, что Хаманн не заслуживает, чтобы вы использовали его фразу для того, чтобы задать мне вопрос.

Сделайте одолжение, задавайте свои собственные вопросы. Без слова «искра» в них!» – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Хаманн о Клоппе в «Ливерпуле»: «Конец эпохи? Команда выглядит уставшей и напоминает пешеходов. Не знаю, откуда взяться искре»