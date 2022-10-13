Пол Скоулз: «МЮ» способен стать лучшей командой Англии после «Ман Сити»
Экс-хавбек Пол Скоулз верит в способность «Манчестер Юнайтед» попасть в топ-4 АПЛ.
«После первых двух матчей я действительно беспокоился из-за того, что клуб может не попасть в первую шестерку. Но команда выиграла пять из шести последних встреч и сама себе создала отличную возможность. «МЮ» выглядит как команда, способная стать лучшей после «Манчестер Сити».
Я думаю, что у «МЮ» подходящий состав. Некоторые футболисты еще не освоились, да и тренеры тоже, но чем дальше, тем крепче будет моя вера в то, что «МЮ» попадет в топ-4», – сказал Скоулз в эфире BT Sport.
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