Пол Скоулз: «МЮ» способен стать лучшей командой Англии после «Ман Сити»

Теги Манчестер Юнайтед Пол Скоулз Манчестер Сити премьер-лига Англия Футбол

Экс-хавбек Пол Скоулз верит в способность «Манчестер Юнайтед» попасть в топ-4 АПЛ.

«После первых двух матчей я действительно беспокоился из-за того, что клуб может не попасть в первую шестерку. Но команда выиграла пять из шести последних встреч и сама себе создала отличную возможность. «МЮ» выглядит как команда, способная стать лучшей после «Манчестер Сити».

Я думаю, что у «МЮ» подходящий состав. Некоторые футболисты еще не освоились, да и тренеры тоже, но чем дальше, тем крепче будет моя вера в то, что «МЮ» попадет в топ-4», – сказал Скоулз в эфире BT Sport.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные