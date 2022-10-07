Пол Скоулз: «Антони очень односторонний игрок. Ему нужно развиваться»

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Пол Скоулз раскритиковал вингеров «Манчестер Юнайтед» после матча с «Омонией» (3:2).

«Тен Хаг был прав насчет статичности вингеров. Санчо никогда не забегает за спину. Ему очень нужен быстрый левый защитник или центральный нападающий, с которым сложилась бы связка, на данный момент этого нет.

Антони тоже не забегает. Выглядит так, что он очень односторонний игрок. Он всегда смещается в центр и либо пасует обратно крайнему защитнику, либо либо бьет.

Ему нужно развиваться, есть ощущение. Но он только начал, мы понимаем», – сказал бывший полузащитник манкунианцев в эфире BT Sport.

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Антони – самый парадоксальный трансфер лета. «МЮ» точно переплатил (до 40 млн), но для Тен Хага это важное усиление

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