Скоулз не считает трансферы Варана и Санчо удачными: «Никто в «МЮ» не берет на себя ответственность за это. А в итоге обвиняют тренера»

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Пол Скоулз раскритиковал трансферную политику «Манчестер Юнайтед». 

«Джейдон Санчо был молодым игроком, на которого «Манчестер Юнайтед» потратил много денег, но который не проявил себя в лиге. И почему такой клуб, как «Реал», отпустил Варана? Если вы видели его прошлом сезоне, его игра выглядела не так, как надо. Я не думаю, что это было отличное трансферное окно. Никто в клубе не берет на себя ответственность за это.

Он [Сульшер] пытался. Но со стороны это выглядело так, как будто игроки немного издевались, делали то, что хотят, они выходили на футбольное поле и каждый находился в своем собственном мире, они делали то, что хотели, а не то, чего от них ожидали или чего хотел от них тренер. И матчи просто шли. 

В этом году Каземиро подписали за два дня. Интересно, был ли этот трансфер тренерским. Большие деньги, длительный контракт. Я думаю, им нужно назначить кого-то ответственным за набор игроков. А в конечном итоге в этом обвиняют тренера», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» в эфире The Overlap.

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