Пол Скоулз: «Роналду забьет «Эвертону», если у него будут шансы. С «Омонией» был не его вечер, но это не продлится долго»

уверен, что забьет в ближайшем матче за .

«МЮ» 9 октября в гостях сыграет с в рамках 10 тура .

«У Криштиану было много шансов [в матче против «Омонии» в Лиге Европы], это был не совсем его вечер, но это не будет длиться долго.

Если у него будут шансы в воскресенье, он забьет», – сказал бывший хавбек «Ман Юнайтед».

Роналду забил 1 гол и отдал 1 голевой пас в 9 матчах за клуб в этом сезоне.