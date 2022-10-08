Пол Скоулз: «Роналду забьет «Эвертону», если у него будут шансы. С «Омонией» был не его вечер, но это не продлится долго»
Пол Скоулз уверен, что Криштиану Роналду забьет в ближайшем матче за «Манчестер Юнайтед».
«МЮ» 9 октября в гостях сыграет с «Эвертоном» в рамках 10 тура АПЛ.
«У Криштиану было много шансов [в матче против «Омонии» в Лиге Европы], это был не совсем его вечер, но это не будет длиться долго.
Если у него будут шансы в воскресенье, он забьет», – сказал бывший хавбек «Ман Юнайтед».
Роналду забил 1 гол и отдал 1 голевой пас в 9 матчах за клуб в этом сезоне.
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