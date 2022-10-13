Саа об успехах «Арсенала»: «Там нет Роналду с 700 голами и капитана Магуайра, нет проблем с эго. Можно отправить игрока на скамейку – и он ничего не сможет с этим поделать»

Экс-форвард Луи Саа объяснил успехи «Арсенала» в этом сезоне.

«Некоторые другие команды сейчас играют лучше, чем «МЮ», тот же «Арсенал». Мы видим, что там меньше проблем со статусом футболистов и их эго, нежели в «Юнайтед».

Не приходится иметь дело с , забившим 700 голов, или с , капитаном клуба. В молодая и управляемая команда. Можно сказать футболистам пойти и сесть на скамейку – они не обрадуются, но ничего с этим поделать не смогут. В «Юнайтед» все иначе. Там все сложнее, там больше политики. Работа в такой команде может быть тяжелым испытанием», – отметил Саа.

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