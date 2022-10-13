Девушка Гогричиани о насилии: «Гоча извиняется, умоляет забрать заявление – это сломает ему карьеру»

Кристина Куддус рассказала об опасениях форварда «Балтики» за его карьеру.

На прошлой неделе девушка 22-летнего футболиста обвинила его в домашнем насилии.

«Гоча пытается все решить в досудебном порядке, выйти на мировую, извиняется, просит прощения. Он говорит, что хочет возместить ущерб, но только чтобы это не шло все дальше, так как это сломает ему карьеру и он не сможет играть в футбол.

Хочет, чтобы заявление было забрано мной, умоляет об этом и говорит, что если ему не дадут больше играть в футбол, то он сразу повесится», – сказала Куддус.

Форварда «Балтики» обвинили в жестоком избиении подруги. В России домашнее насилие декриминализировано