Григорян о Гогричиани: «Он поступил как скот. Не имеет значения, на кого он напоролся, но она не ангел, поверьте»

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Александр Григорян осудил футболиста «Балтики» Гочу Гогричиани за избиение девушки.

На прошлой неделе подруга нападающего Кристина Куддус обвинила его в домашнем насилии.

«Здесь комментировать нечего. Понятно, что он поступил как скот. Женщины бывают разные, вы даже не представляете, какие они бывают. Даже если брать не бытовые ситуации, а в работе, то бывают ситуации, что руки чешутся и кажется, что нет выбора, но ты понимаешь, что перед тобой женщина, даже если это мегера.

Ей 27 лет. Он напоролся, она пыталась его удержать, но он, я повторяю, поступил как скот и должен отвечать за то, что сделал. Не имеет значения, на кого он напоролся. Не имеет значение, кто она. Но поверьте, она не ангел», – сказал тренер женского ЦСКА.

Форварда «Балтики» обвинили в жестоком избиении подруги. В России домашнее насилие декриминализировано

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