Григорян о Гогричиани: «Он поступил как скот. Не имеет значения, на кого он напоролся, но она не ангел, поверьте»
Александр Григорян осудил футболиста «Балтики» Гочу Гогричиани за избиение девушки.
На прошлой неделе подруга нападающего Кристина Куддус обвинила его в домашнем насилии.
«Здесь комментировать нечего. Понятно, что он поступил как скот. Женщины бывают разные, вы даже не представляете, какие они бывают. Даже если брать не бытовые ситуации, а в работе, то бывают ситуации, что руки чешутся и кажется, что нет выбора, но ты понимаешь, что перед тобой женщина, даже если это мегера.
Ей 27 лет. Он напоролся, она пыталась его удержать, но он, я повторяю, поступил как скот и должен отвечать за то, что сделал. Не имеет значения, на кого он напоролся. Не имеет значение, кто она. Но поверьте, она не ангел», – сказал тренер женского ЦСКА.
Форварда «Балтики» обвинили в жестоком избиении подруги. В России домашнее насилие декриминализировано
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