Девушка Гогричиани: «Он и через адвокатов, и напрямую извиняется, но публично признавать вину не будет»

Кристина Куддус рассказала подробности ссоры с Гочей Гогричиани.

На прошлой неделе девушка футболиста «Балтики» обвинила его в домашнем насилии.

«Почему после первого инцидента поехала домой? Я в Калининграде была совсем одна, у меня не было никого, с кем бы я общалась. Когда он мне писал, в какой я больнице, я не отвечала. Я не могла оставить собаку, мне физически некуда было ехать в тот момент.

Когда я была в больнице, я написала в телеграм‑канал клуба об этой ситуации. С женами футболистов мы виделись только в ложе на матчах, постоянных контактов не поддерживали, болели за одну команду.

Телефон был разбит после второго инцидента, чтобы я никому ничего не отправила, осталась без связи.

Согласны на мировую? Заявление было написано 2 октября. В тот же день с моими адвокатами связались его адвокаты, пытаются решить.

Он пытался объясниться. Он до последнего говорит, что все это неправда, все случайно, но как можно два раза нос разбить, это абсурд, на мой взгляд. В полиции он говорил, что это все случайно. Я на следующий день уехала в Москву, после этого он не выходил на связь. Когда общественный резонанс произошел, он пытался связаться.

Хочет ли он откупиться? Адвокаты разговаривают, их сторона говорит о возмещении ущерба, но пока я не знаю, что и как. Угроз не поступало. Я не хочу, чтобы меня выставляли дурой, что я это придумала. Я хочу просто справедливости, а дальше уже не могу дать точный ответ, как все будет.

Он и через адвокатов, и напрямую извиняется, хочет урегулировать вопрос, но публично признавать вину он не будет», – сказала Куддус.

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