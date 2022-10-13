«Истанбул» о Дзюбе: «Не хотим подписывать Артема в зимнее трансферное окно»

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«Истанбул» не собирается приобретать российского форварда «Адана Демирспор» Артема Дзюбу.

«Мы не хотим подписывать Артема Дзюбу в зимнее трансферное окно», – сказал глава отдела по связям с общественностью «Истанбула» Гекхан Йылмаз.

34-летний нападающий провел в чемпионате Турции 4 игры и забил 1 гол. В последний раз он выходил в стартовом составе 27 августа.

Подробно со статистикой бывшего футболиста «Зенита» можно ознакомиться здесь.

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