«Истанбул» о Дзюбе: «Не хотим подписывать Артема в зимнее трансферное окно»

не собирается приобретать российского форварда .

«Мы не хотим подписывать Артема Дзюбу в зимнее трансферное окно», – сказал глава отдела по связям с общественностью «Истанбула» Гекхан Йылмаз.

34-летний нападающий провел в чемпионате Турции 4 игры и забил 1 гол. В последний раз он выходил в стартовом составе 27 августа.

Подробно со статистикой бывшего футболиста «Зенита» можно ознакомиться здесь.