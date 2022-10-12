«Потолок Дзюбы выше, чем Соболева. Он лучший бомбардир за всю историю РПЛ, сборной. Александр может к этому только стремиться». Генич о форвардах
Константин Генич сравнил Артема Дзюбу и Александра Соболева.
– С Дзюбой можно сравнить Соболева?
– Потолок Дзюбы выше, чем Соболева. Он лучший бомбардир за всю историю РПЛ, вместе с Кержаковым лучшие бомбардиры сборной. Соболев может к этому только стремиться.
– Почему?
– Соболеву сейчас прет. Он выиграл конкуренцию, тренер правильно его использует.
Но он неровно проходит дистанцию. Дзюба в хорошей форме всегда стабильно забивает по 15-20 мячей.
Артем в нынешней РПЛ даже выходя на замены забил бы 15 мячей. Соболеву не хватает стабильности, он порой пропадает на несколько матчей, – сказал комментатор «Матч ТВ».
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