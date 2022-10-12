«Потолок Дзюбы выше, чем Соболева. Он лучший бомбардир за всю историю РПЛ, сборной. Александр может к этому только стремиться». Генич о форвардах

сравнил и .

– С Дзюбой можно сравнить Соболева?

– Потолок Дзюбы выше, чем Соболева. Он лучший бомбардир за всю историю РПЛ, вместе с Кержаковым лучшие бомбардиры сборной. Соболев может к этому только стремиться.

– Почему?

– Соболеву сейчас прет. Он выиграл конкуренцию, тренер правильно его использует.

Но он неровно проходит дистанцию. Дзюба в хорошей форме всегда стабильно забивает по 15-20 мячей.

Артем в нынешней даже выходя на замены забил бы 15 мячей. Соболеву не хватает стабильности, он порой пропадает на несколько матчей, – сказал комментатор «Матч ТВ».