«Потолок Дзюбы выше, чем Соболева. Он лучший бомбардир за всю историю РПЛ, сборной. Александр может к этому только стремиться». Генич о форвардах

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Константин Генич сравнил Артема Дзюбу и Александра Соболева.

– С Дзюбой можно сравнить Соболева?

– Потолок Дзюбы выше, чем Соболева. Он лучший бомбардир за всю историю РПЛ, вместе с Кержаковым лучшие бомбардиры сборной. Соболев может к этому только стремиться.

– Почему?

– Соболеву сейчас прет. Он выиграл конкуренцию, тренер правильно его использует.

Но он неровно проходит дистанцию. Дзюба в хорошей форме всегда стабильно забивает по 15-20 мячей.

Артем в нынешней РПЛ даже выходя на замены забил бы 15 мячей. Соболеву не хватает стабильности, он порой пропадает на несколько матчей, – сказал комментатор «Матч ТВ».

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