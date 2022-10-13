Первый тренер Дзюбы: «Артем может в Госдуму пойти со своими умениями. Чем он хуже других спортсменов-депутатов?»

Первый тренер Артема Дзюбы считает, что форварду нужно покинуть «Адана Демирспор».

Россиянин не вышел в стартовом составе команды в 5 последних матчах, а 3 из них провел на скамейке запасных.

«Сможет ли возродить карьеру в Турции? Все зависит не только от самого футболиста. По последним матчам я вижу, что неподходящая команда для Дзюбы.

Силенок у Артема еще полно. Ему надо переходить в другой клуб. «Фатих Карагюмрюк»? Почему нет? Там играет , который раньше выступал с Дзюбой в «Зените». Эта парочка создала бы отличный дуэт в турецком чемпионате.

Артему точно не нравится просиживать на лавке. Ему уже сейчас стоит искать варианты продолжения карьеры. Другие бы до пенсии полировали скамейку, но только не Дзюба. Ему всего лишь тридцать четыре года. Хотелось бы, чтобы он всем все доказал.

Рожденный ползать падать не будет. Эти слова напрямую относятся к Артему. Надо только найти варианты. Думаю, что после чемпионата мира Дзюба найдет себе достойный вариант продолжения карьеры.

Еще хочется посмотреть на Артема в футболе. А потом со своими умениями Дзюба и в Госдуму может пойти. Чем он хуже других спортсменов-депутатов?» – сказал Александр Шупляков.