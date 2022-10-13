Толчинский о теннисном матче с Дзюбой: «Думал, что он «пассажир». Но Артем справа хорошо бьет, он быстрый. Даже начинал немножко нервничать»

прокомментировал теннисный матч с футболистом Артемом Дзюбой.

Хоккеист «Авангарда» одержал победу над игроком «Адана Демирспор».

– В августе в Сети разошелся ролик, где вы играете в теннис с Артемом Дзюбой. Какое впечатление оставил Дзюба-теннисист?

– Он хорошо играет справа, а слева ему, конечно, надо поработать. До этого я немного посмотрел в ютубе видео, как он играет, и тогда подумал, что он вообще «пассажир» (смеется).

Но на самом деле, Артем – человек спорта, у него все равно игровое мышление. Он справа хорошо бьет, первая подача, если проходит, хорошая. Он физически готов, быстрый. Догонял, возвращал все мячи. Я в какой-то момент начинал даже немножко нервничать.

Мы же с ним потом еще пару раз сыграли. У нас там один спор есть по третьему матчу. Не помню, как так получилось, но я считаю, что я тот матч выиграл, он считает, что он.

А что касается съемок, надо было на вторую игру к нам приезжать, там уровень повыше был, – сказал форвард .

«Алкотестер дайте, пожалуйста. Точно хоккеист?» Толчинский обыграл Дзюбу в теннис