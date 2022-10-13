Сергей Юран: «ЦСКА может побороться с «Зенитом» за чемпионство. «Ростов» вызывает сомнения, лавка жидковатая»
Сергей Юран считает, что ЦСКА сможет побороться с «Зенитом» за чемпионство.
«Кто может конкурировать с «Зенитом» за чемпионство? Если говорить реально – ЦСКА. «Ростов» у меня вызывает сомнения. Лавка у них все-таки жидковатая, чтобы составлять конкуренцию за чемпионство. Я не думаю, что они смогут побороться с «Зенитом» на длинной дистанции.
А у ЦСКА и логистика хорошая – это все-таки Москва. Уровень футболистов выше. Плюс скамейка, которая позволяет безболезненно варьировать состав. ЦСКА будет очень непросто, но побороться с «Зенитом» за чемпионство для них возможно», – сказал бывший главный тренер «Химок».
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