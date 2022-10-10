ЛГБТ-фанаты о твитах Касильяса и Пуйоля: «Мы не должны видеть «шуток» за счет других в 2022 году. Этим звезды наносят ущерб людям в сообществе»

Британские ЛГБТ-фанаты выступили с заявлением о твитах и .

Вчера в твиттере бывшего вратаря появилось сообщение о том, что он гей. Экс-защитник «Барселоны» отреагировал на него, в шутку написав: «Пришло время рассказать нашу историю, Икер ❤️😘». Позже Касильяс заявил, что его аккаунт взломали.

«Ошибочно, несвоевременно и разочаровывающе. Мы не должны видеть «шуток» за счет других ни в 2022 году, ни когда-либо еще.

Гомофобная реакция на этот твит – это ненормально. Также нехорошо, что мы должны реагировать на этот твит. Это наглядный пример того, что кто-то не подумал, прежде чем говорить. Он ожидал, что реакции не последует?

В ноябре чемпионат мира пройдет в стране, которая преследует людей из-за их гендерной идентичности и сексуальной ориентации. Известные спортивные звезды, шутящие именно об этом, наносят ущерб людям в сообществе.

Этот твит, состоящий из шести слов и 32 символов, может нанести большой ущерб. Ущерб сообществу ЛГБТ+ и будущий ущерб культуре, из-за которого в мужском спорте людям трудно открыто говорить о своей сексуальной ориентации.

В последние месяцы мы видели, как три профессиональных игрока, мужчины, поделились со всеми нами тем, кто они есть, и давайте надеяться, что последствия этого твита не заставят других профессиональных футболистов думать, что они не могут рассказать о том, кто они есть.

Сегодня мы думаем обо всех, кто пострадал от этого твита. Мы не можем в достаточной мере выразить тот факт, что все это ненормально», – говорится в заявлении объединения британских ЛГБТ-фан-групп Pride in Football.