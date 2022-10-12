Кавазашвили о Дзюбе: «Упавшая звезда. Надо возвращаться в РПЛ и умолять, чтобы кто-нибудь взял»

высказался о ситуации с .

Форвард не выходит в старте 5 матчей подряд, три из них он провел в запасе.

«Если Дзюба не сыграет в следующих двух матчах, можно будет говорить, что он провалился в Турции. Надо возвращаться в и умолять, чтобы кто-то взял.

В «Сочи» он смог бы попробовать вернуться к прежним кондициям, но надо будет пахать, а не балду пинать.

Артем думает, что он главная звезда российского футбола, это мышление надо менять. Он уже упавшая звезда, не больше», — сказал экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР.