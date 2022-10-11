Каррера считает, что Соболев сильнее Дзюбы: «Он более универсальный игрок. Его потенциал еще не до конца реализован»

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Массимо Каррера отдал предпочтение Александру Соболеву перед Артемом Дзюбой.

«Соболев или Дзюба? Соболев сильнее.

Он более универсальный игрок, и его потенциал еще не до конца реализован», – заявил бывший главный тренер «Спартака».

Соболев забил 8 мячей и отдал 5 ассистов в 15 матчах за «Спартак» во всех турнирах в нынешнем сезоне.

У Дзюбы один забитый мяч в 4 матчах за «Адана Демирспор».

Статистику нападающего «Спартака» смотрите здесь, бывшего форварда «Зенита» – здесь.

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