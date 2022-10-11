Каррера считает, что Соболев сильнее Дзюбы: «Он более универсальный игрок. Его потенциал еще не до конца реализован»

отдал предпочтение перед .

«Соболев или Дзюба? Соболев сильнее.

Он более универсальный игрок, и его потенциал еще не до конца реализован», – заявил бывший главный тренер «Спартака».

Соболев забил 8 мячей и отдал 5 ассистов в 15 матчах за «Спартак» во всех турнирах в нынешнем сезоне.

У Дзюбы один забитый мяч в 4 матчах за .

Статистику нападающего смотрите здесь, бывшего форварда «Зенита» – здесь.