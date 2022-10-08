Эльвин Керимов: «Дзюба не в форме, он тяжелый, медленный и грозный. Проблемы с дисциплиной? Может быть, всем известно, какое эго у Артема»

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Эксперт по турецкому футболу оценил игру Артема Дзюбы за «Адана Демирспор».

– Почему Дзюба сидит в запасе и не играет уже три матча?

– Он с ходу после объявления трансфера вышел в старте с «Фенербахче». Дзюба забил – все восхитились. Но там был такой гол… Чисто занести мяч в ворота. Может быть, Оньекуру даже немножко обиделся, что Артем у него гол отобрал.

Дзюба просто не в форме. Он выходил в старте с «Умраниеспором», отыграв тайм: был очень тяжелый, просто был не готов физически на тот момент. Потом вышел на замену с «Хатайспором» на 30 минут: больше отвлекал защитников, но сам в голевой атаке не поучаствовал. Они просто дожали соперника.

– Вывод?

– Дзюба пока что тяжелый, медленный и грозный (возможно, имелось в виду «грузный» – примечание Sports.ru). Ему явно нужно набирать форму. Думаю, после сборных он получит шанс.

Однако пока Монтелла играет без чистого нападающего, выпускает на замену его конкурентов Гульбрандсена и Ассомбалонгу, которые забили «Анталье» по голу. Пока Артему нужно набирать форму, а Монтелла при игре с ложной девяткой достаточно эффективен. Он использует Бельханду в этой роли. Сейчас нет необходимости играть в чистого нападающего.

– Получается, Дзюба не вписывается в схему?

– Монтелла ведь сделал такую схему не от хорошей жизни. И Дзюба, и Ассомбалонга на старте сезона его не впечатлили. Не получив качества от них, при этом увидев, что они пока не очень готовы, Монтелла начал играть ложной девяткой. Еще и Балотелли ушел.

Если Дзюба будет в форме, то можно играть в чистого нападающего отрезками, может быть, неполный матч. Пока игра ложной девяткой эффективна, так как у Бельханды все залетает. В прошлом сезоне Ассомбалонга играл чистого форварда. Я не беру Балотелли, потому что он уникальный футболист: может играть как угодно. Монтелла, меняя стиль, отталкивался от формы своих нападающих, которые пока ему не приносят результат.

– Могут ли быть проблемы с дисциплиной у Дзюбы из-за его игрового времени? Можно вспомнить его выходку в адрес Семака после гола «Спартаку».

– Может быть. Всем известно, какое эго у Артема. Он за счет этого эго всего и добился. Это же можно рассматривать не только с отрицательной стороны. Артем всегда готов доказывать, всегда по-спортивному зол, а иногда не только по-спортивному.

Такое, конечно, может быть, но в «Адане» он находится в другом положении. В России он был примой, суперстар, а в Турции таких хватает: приезжающих из-за границы звезд с биографией. Так, как он себя вел по отношению к Семаку после гола, сейчас себя вести не должен. Это не в его интересах. Нужно больше сконцентрироваться на своей игре.

– Как прошла адаптация Дзюбы в новой команде?

– Артем уже очень круто адаптировался в команде.

Инлер давал интервью клубному каналу, где его спросили: кто главный балагур в команде? Он сказал, что сейчас – Дзюба. Он говорил: «Мы ничего не понимаем из того, что он говорит, по-английски. Но когда он шутит, мы все смеемся и нам очень весело».

То есть в команду Артем уже влился. Капитан команды уже говорит, что он делает атмосферу. Только вопрос: как это может повернуться в любой момент, когда ему надоест сидеть на лавке? – сказал комментатор «Матч ТВ» Эльвин Керимов.

Дзюба не выходит в старте 5 матчей подряд за «Адана Демирспор», а 3 из них провел в запасе. Его выпустили на 84-й минуте против «Газиантепа»

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