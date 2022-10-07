Дзюба не выходит в старте 5 матчей подряд за «Адана Демирспор», а 3 из них провел в запасе. Его выпустили на 84-й минуте против «Газиантепа»

получил немного игрового времени в матче чемпионата Турции.

Бывший форвард «Зенита» вышел на поле на 84-й минуте в игре против (1:1). За отведенное время Дзюба сделал 7 передач, 5 из которых оказались точными, также он выиграл 2 верховых единоборства. По воротам Артем ни разу не пробил.

Стоит отметить, что Дзюба уже 5 матчей подряд не выходит в стартовом составе. Три игры подряд до сегодняшнего дня он провел в запасе. Лишь в двух первых своих матчах Дзюба попадал в стартовый состав, а уже в третьей игре вышел на замену на 63-й минуте.

У Дзюбы один гол за в четырех матчах. Его статистика – здесь.