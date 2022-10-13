«Бавария» выиграла 11 матчей подряд в группе ЛЧ – это рекорд турнира. Дальше – выезд к «Барсе»

«Бавария» установила рекордную серию побед в групповом этапе .

Сегодня в гостях обыграла «Викторию» из Пльзени (4:2) в 4-м туре.

Клуб из Мюнхена выиграл 11 из 11 последних матчей в группе. «Бавария» не теряет очки с 1 декабря 2020 года, после ничьей с «Атлетико» (1:1).

В том же году была победа над «Локомотивом» (2:0). В 2021-м баварцы выиграл все 6 матчей в группе, а в нынешнем розыгрыше турнира у команды тренера 4 победы подряд.

Дальше – матч с «Барселоной» в гостях 26 октября.