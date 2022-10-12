Мане забил 3 гола в 4 последних матчах за «Баварию». У него 8 мячей в 15 играх за клуб

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Садьо Мане забил очередной гол за «Баварию». 

Сенегалец открыл счет на 10-й минуте матча с «Викторией» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:0, первый тайм).

В четырех последних матчах за мюнхенский клуб Мане забил 3 мяча – он также отличился в игре с «Байером» (4:0) и прошлом матче с «Викторией» (5:0).

Вингер проводит 15-ю игру за немецкую команду. За этот период он забил 8 голов.

С подробной статистикой Мане можно ознакомиться здесь

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