Спаллетти после 4:2 с «Аяксом»: «В какой-то момент у меня закружилась голова, а перед глазами были звездочки. Выход в плей-офф – заслуга ребят»

Главный тренер высказался о выходе команды в плей-офф чемпионов.

Неаполитанцы гарантировали себе выход из группы, обыграв в 4-м туре (4:2). Итальянская команда набрала 12 очков и лидирует в группе A.

«Такие матчи меня увлекают и захватывают. В какой-то момент у меня закружилась голова, и у меня были звездочки перед глазами.

Выход в плей-офф – заслуга ребят, мне повезло тренировать такую команду. Они являются предметом гордости болельщиков, которые заслужили этот выход», – сказал Спаллетти.