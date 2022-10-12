Спаллетти после 4:2 с «Аяксом»: «В какой-то момент у меня закружилась голова, а перед глазами были звездочки. Выход в плей-офф – заслуга ребят»

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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о выходе команды в плей-офф Лиги чемпионов.

Неаполитанцы гарантировали себе выход из группы, обыграв «Аякс» в 4-м туре (4:2). Итальянская команда набрала 12 очков и лидирует в группе A.

«Такие матчи меня увлекают и захватывают. В какой-то момент у меня закружилась голова, и у меня были звездочки перед глазами.

Выход в плей-офф – заслуга ребят, мне повезло тренировать такую команду. Они являются предметом гордости болельщиков, которые заслужили этот выход», – сказал Спаллетти.

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