Спаллетти после 4:2 с «Аяксом»: «В какой-то момент у меня закружилась голова, а перед глазами были звездочки. Выход в плей-офф – заслуга ребят»
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о выходе команды в плей-офф Лиги чемпионов.
Неаполитанцы гарантировали себе выход из группы, обыграв «Аякс» в 4-м туре (4:2). Итальянская команда набрала 12 очков и лидирует в группе A.
«Такие матчи меня увлекают и захватывают. В какой-то момент у меня закружилась голова, и у меня были звездочки перед глазами.
Выход в плей-офф – заслуга ребят, мне повезло тренировать такую команду. Они являются предметом гордости болельщиков, которые заслужили этот выход», – сказал Спаллетти.
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