«Реал» после отказа Мбаппе установит дедлайн при переговорах с потенциальными новичками – до марта

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«Реал» после отказа Килиана Мбаппе от перехода больше не будет затягивать переговоры.

Как пишет испанская газета El Debate, мадридский клуб больше не будет до последнего ждать ответа от игроков, с которыми ведет переговоры.

Если у «Реала» будут сомнения в том, каким будет решение футболиста, клуб не будет ждать до мая, а установит дедлайн до марта. Если к этому моменту договоренность о переходе не будет достигнута, «Реал» обратится к другим кандидатам.

Ранее стало известно, что мадридский клуб не подпишет нападающего Килиана Мбаппе в будущем, так как считает, что он использовал «Реал» в переговорах с «ПСЖ» о новом контракте.

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