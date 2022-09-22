«Реал» после отказа от перехода больше не будет затягивать переговоры.

Как пишет испанская газета El Debate, мадридский клуб больше не будет до последнего ждать ответа от игроков, с которыми ведет переговоры.

Если у «Реала» будут сомнения в том, каким будет решение футболиста, клуб не будет ждать до мая, а установит дедлайн до марта. Если к этому моменту договоренность о переходе не будет достигнута, обратится к другим кандидатам.

Ранее стало известно, что мадридский клуб не подпишет нападающего Килиана Мбаппе в будущем, так как считает, что он использовал «Реал» в переговорах с о новом контракте.