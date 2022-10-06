Уокер перенес операцию на паху и может пропустить ЧМ-2022

Теги Манчестер Сити Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия травмы ЧМ-2022 Кайл Уокер Футбол

Кайл Уокер может пропустить чемпионат мира.

Защитник «Манчестер Сити» во вторник перенес операцию на паху. Он получил повреждение в матче с «Манчестер Юнайтед» в 9-м туре АПЛ (6:3). 

Главный тренер сборной Англии будет следить за ходом восстановления игрока, но даже при самом оптимистичном развитии событий Уокер, скорее всего, пропустит старт ЧМ-2022.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Англии сыграет в группе с Ираном, США и Уэльсом.

С подробной статистикой Уокера можно ознакомиться здесь

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные