Уокер перенес операцию на паху и может пропустить ЧМ-2022

может пропустить чемпионат мира.

Защитник во вторник перенес операцию на паху. Он получил повреждение в матче с «Манчестер Юнайтед» в 9-м туре (6:3).

Главный тренер сборной Англии будет следить за ходом восстановления игрока, но даже при самом оптимистичном развитии событий Уокер, скорее всего, пропустит старт ЧМ-2022.

пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. сыграет в группе с Ираном, США и Уэльсом.

С подробной статистикой Уокера можно ознакомиться здесь.