Уокер перенес операцию на паху и может пропустить ЧМ-2022
Кайл Уокер может пропустить чемпионат мира.
Защитник «Манчестер Сити» во вторник перенес операцию на паху. Он получил повреждение в матче с «Манчестер Юнайтед» в 9-м туре АПЛ (6:3).
Главный тренер сборной Англии будет следить за ходом восстановления игрока, но даже при самом оптимистичном развитии событий Уокер, скорее всего, пропустит старт ЧМ-2022.
ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Англии сыграет в группе с Ираном, США и Уэльсом.
С подробной статистикой Уокера можно ознакомиться здесь.
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