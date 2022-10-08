УЕФА решил не расширять чемпионат Европы до 32 команд (Sky News)

УЕФА принял решение не расширять чемпионат Европы.

Формат с участием 24 команд будет сохранен. УЕФА рассматривал возможность увеличения числа участников до 32 стран.

В организации посчитали, что предоставление дополнительных мест обесценило бы отборочный цикл турнира, сделав матчи менее привлекательными, и потребовало бы пересмотра формата.

Завтра, 9 октября, состоится жеребьевка отборочного раунда Евро-2024. Россия не примет участия в мероприятии из-за отстранения.