УЕФА решил не расширять чемпионат Европы до 32 команд (Sky News)
УЕФА принял решение не расширять чемпионат Европы.
Формат с участием 24 команд будет сохранен. УЕФА рассматривал возможность увеличения числа участников до 32 стран.
В организации посчитали, что предоставление дополнительных мест обесценило бы отборочный цикл турнира, сделав матчи менее привлекательными, и потребовало бы пересмотра формата.
Завтра, 9 октября, состоится жеребьевка отборочного раунда Евро-2024. Россия не примет участия в мероприятии из-за отстранения.
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