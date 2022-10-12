Умяров не сыграет с ЦСКА. У хавбека «Спартака» повреждение плюсневой кости («Чемпионат»)

не сможет принять участие в матче против .

У полузащитника диагностировано повреждение плюсневой кости. Хавбек получил травму во время игры против «Крыльев Советов» (5:2).

«Умяров травмировал плюсневую кость. Он точно пропустит ближайшие матчи команды, в том числе матч с ЦСКА», – сообщил источник «Чемпионата».

«Все комментарии на тему состояния здоровья игроков появляются после окончательного подтверждения диагноза по согласованию с медицинским штабом. На данный момент окончательно говорить о состоянии Умярова мы не можем», – сказал глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

В нынешнем сезоне 22-летний футболист провел 12 матчей в Мир . Его статистику можно изучить здесь.

«Спартак» встретится с ЦСКА 16 октября.