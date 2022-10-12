Рюдигеру наложили 20 швов после столкновения с вратарем «Шахтера»
Антонио Рюдигеру наложили швы после столкновения с вратарем «Шахтера».
Напомним, защитник «Реала» сравнял счет ударом головой на 95-й минуте в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:1). Вышедший из ворот голкипер украинской команды Анатолий Трубин и немец столкнулись головами.
На лоб Рюдигера наложили 20 швов, сообщает журналист La Sexta Хосе Луис Санчес. Завтра или послезавтра «Реал» проведет обследование на предмет переломов у игрока.
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