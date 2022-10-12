Рюдигеру наложили 20 швов после столкновения с вратарем «Шахтера»

наложили швы после столкновения с вратарем .

Напомним, защитник сравнял счет ударом головой на 95-й минуте в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:1). Вышедший из ворот голкипер украинской команды Анатолий Трубин и немец столкнулись головами.

На лоб Рюдигера наложили 20 швов, сообщает журналист La Sexta Хосе Луис Санчес. Завтра или послезавтра «Реал» проведет обследование на предмет переломов у игрока.