Рюдигеру наложили 20 швов после столкновения с вратарем «Шахтера»

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Антонио Рюдигеру наложили швы после столкновения с вратарем «Шахтера»

Напомним, защитник «Реала» сравнял счет ударом головой на 95-й минуте в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:1). Вышедший из ворот голкипер украинской команды Анатолий Трубин и немец столкнулись головами.

На лоб Рюдигера наложили 20 швов, сообщает журналист La Sexta Хосе Луис Санчес. Завтра или послезавтра «Реал» проведет обследование на предмет переломов у игрока. 

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