Анчелотти об 1:1 с «Шахтером»: «Реал» сыграл не лучшим образом, но наша команда никогда не сдается»

поделился впечатлениями после игры Лиги чемпионов с «Шахтером» (1:1).

«Реал» ушел от поражения на последних минутах и досрочно гарантировал себе выход в плей-офф.

«Мы сыграли не лучшим образом, но наша команда никогда не сдается. Мы вышли в плей-офф после не самой лучшей игры, и это здорово.

Соперник выпустил игроков, которые делали разрезающие передачи между линиями. Нам приходилось смещаться на фланги, это не работало, а гол нам дополнительно все усложнил.

Наш план подразумевал выход свежих игроков после 60-й минуты. Я и раньше так делал, когда нужно было сравнивать счет», – сказал главный тренер .