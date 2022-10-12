Анчелотти об 1:1 с «Шахтером»: «Реал» сыграл не лучшим образом, но наша команда никогда не сдается»
Карло Анчелотти поделился впечатлениями после игры Лиги чемпионов с «Шахтером» (1:1).
«Реал» ушел от поражения на последних минутах и досрочно гарантировал себе выход в плей-офф.
«Мы сыграли не лучшим образом, но наша команда никогда не сдается. Мы вышли в плей-офф после не самой лучшей игры, и это здорово.
Соперник выпустил игроков, которые делали разрезающие передачи между линиями. Нам приходилось смещаться на фланги, это не работало, а гол «Шахтера» нам дополнительно все усложнил.
Наш план подразумевал выход свежих игроков после 60-й минуты. Я и раньше так делал, когда нужно было сравнивать счет», – сказал главный тренер «Мадрида».
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