Рамос о желании Мбаппе уйти: «Я не верю слухам. Килиан очень счастлив в «ПСЖ»

отреагировал на информацию о желании уйти из «ПСЖ».

Сообщалось, что форвард намерен покинуть парижский клуб в январе, поскольку считает, что его предали.

«Единственное, что я могу вам сказать, – это то, что я дружу с Килианом, он очень счастлив здесь.

Я не верю слухам, мы сосредоточены на нашей работе, мы не читаем газет», – сказал защитник в интервью Canal+ после матча с «Бенфикой» в чемпионов (1:1).