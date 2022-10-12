Рамос о желании Мбаппе уйти: «Я не верю слухам. Килиан очень счастлив в «ПСЖ»

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Серхио Рамос отреагировал на информацию о желании Килиана Мбаппе уйти из «ПСЖ».

Сообщалось, что форвард намерен покинуть парижский клуб в январе, поскольку считает, что его предали.

«Единственное, что я могу вам сказать, – это то, что я дружу с Килианом, он очень счастлив здесь.

Я не верю слухам, мы сосредоточены на нашей работе, мы не читаем газет», – сказал защитник «ПСЖ» в интервью Canal+ после матча с «Бенфикой» в Лиге чемпионов (1:1). 

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