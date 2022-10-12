Гальтье о желании Мбаппе уйти: «Из слуха делают новость, а из новости – заявление. Удивительно, что это появилось прямо перед важным матчем»

отреагировал на слухи о желании покинуть «ПСЖ».

Информация об этом появилась незадолго до матча 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Бенфики» (1:1).

«Я не обсуждал с Килианом эту тему, все мысли должны были быть о предстоящей игре.

Он отдал много сил на поле, показал, что он выдающийся игрок. Он сконцентрирован на матчах и на наших выступлениях в турнирах.

Из слуха делают новость, а из новости – заявление. Меня удивило, что это появилось прямо перед важным матчем», – сказал главный тренер .

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