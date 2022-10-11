Мбаппе стал лучшим бомбардиром «ПСЖ» в ЛЧ, забив 31-й гол. Килиан опередил Кавани
Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
Нападающий парижского клуба реализовал пенальти в матче против «Бенфики» в 4-м туре группового этапа турнира (1:0, перерыв).
Этот гол стал для Килиана 31-м за «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Он вышел на первое место в списке лучших бомбардиров клуба в этом турнире, опередив Эдинсона Кавани – на счету уругвайца 30 мячей.
С подробной статистикой 23-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Бенфика».
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