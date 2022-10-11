Мбаппе стал лучшим бомбардиром «ПСЖ» в ЛЧ, забив 31-й гол. Килиан опередил Кавани

стал лучшим бомбардиром «ПСЖ» в чемпионов.

Нападающий парижского клуба реализовал пенальти в матче против «Бенфики» в 4-м туре группового этапа турнира (1:0, перерыв).

Этот гол стал для Килиана 31-м за в Лиге чемпионов. Он вышел на первое место в списке лучших бомбардиров клуба в этом турнире, опередив – на счету уругвайца 30 мячей.

С подробной статистикой 23-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – .