У «ПСЖ» 3 ничьих подряд, Месси не играл в двух последних матчах. Парижане не проигрывают в этом сезоне

не проигрывает в сезоне-2022/23.

Сегодня команда сыграла вничью с «Бенфикой» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:1). Это третья ничья парижан подряд – предыдущий их матч против «Бенфики» закончился с таким же счетом, а игра против «Реймса» в 1 завершилась со счетом 0:0. Отметим, что пропустил 2 последних матча из-за повреждения.

Всего на счету «ПСЖ» в этом сезоне 11 побед и 4 ничьих.

Следующий матч парижане проведут 16 октября – против «Марселя» в 11-м туре Лиги 1.