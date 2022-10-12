У «ПСЖ» 3 ничьих подряд, Месси не играл в двух последних матчах. Парижане не проигрывают в этом сезоне

Теги ПСЖ Бенфика Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Кристоф Гальтье Футбол

«ПСЖ» не проигрывает в сезоне-2022/23.

Сегодня команда Кристофа Гальтье сыграла вничью с «Бенфикой» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:1). Это третья ничья парижан подряд – предыдущий их матч против «Бенфики» закончился с таким же счетом, а игра против «Реймса» в Лиге 1 завершилась со счетом 0:0. Отметим, что Лионель Месси пропустил 2 последних матча из-за повреждения.

Всего на счету «ПСЖ» в этом сезоне 11 побед и 4 ничьих.

Следующий матч парижане проведут 16 октября – против «Марселя»  в 11-м туре Лиги 1.

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