Карло Анчелотти: «Мы солидарны с «Шахтером». Клуб работает в очень сложных условиях»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о «Шахтере» и ситуации на Украине.
«Я разговаривал с [тренером «Шахтера» Игором] Йовичевичем в первой игре. «Шахтер» работает в очень сложных условиях. Мы солидарны с ними и очень уважаем их.
Желание играть в столь сложной ситуации много значит для них. Они хотят произвести хорошее впечатление как команда ради украинского народа», – сказал главный тренер «Реала».
Во вторник «Реал» сыграет с «Шахтером» в Варшаве в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В матче в Мадриде испанский клуб победил украинцев (2:1).
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