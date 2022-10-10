Карло Анчелотти: «Мы солидарны с «Шахтером». Клуб работает в очень сложных условиях»

Главный тренер высказался о «Шахтере» и ситуации на Украине.

«Я разговаривал с [тренером «Шахтера» Игором] Йовичевичем в первой игре. «Шахтер» работает в очень сложных условиях. Мы солидарны с ними и очень уважаем их.

Желание играть в столь сложной ситуации много значит для них. Они хотят произвести хорошее впечатление как команда ради украинского народа», – сказал главный тренер «Реала».

Во вторник «Реал» сыграет с в Варшаве в рамках 4-го тура группового этапа . В матче в Мадриде испанский клуб победил украинцев (2:1).