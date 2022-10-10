Карло Анчелотти: «Мы солидарны с «Шахтером». Клуб работает в очень сложных условиях»

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о «Шахтере» и ситуации на Украине.

«Я разговаривал с [тренером «Шахтера» Игором] Йовичевичем в первой игре. «Шахтер» работает в очень сложных условиях. Мы солидарны с ними и очень уважаем их.

Желание играть в столь сложной ситуации много значит для них. Они хотят произвести хорошее впечатление как команда ради украинского народа», – сказал главный тренер «Реала».

Во вторник «Реал» сыграет с «Шахтером» в Варшаве в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В матче в Мадриде испанский клуб победил украинцев (2:1).

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