Аллегри после 0:2 от «Маккаби»: «Когда испытание становится сложнее, оно еще прекраснее. Я никогда не думал об отставке»

Главный тренер подвел итоги матча с из Хайфы.

Туринская команда потерпела поражение со счетом 0:2 в 4-м туре чемпионов.

«Трудно это объяснить, нужно молчать и работать больше, чем раньше, нужно выйти из этой ситуации.

Сегодня мы провалили тест на характер. Завтра мы возвращаемся, и до дерби мы все останемся в Континассе, это долг перед клубом, болельщиками и перед самими нами. Это дело сердца и страсти, и мне не нравится [то, как «Юве» себя проявил].

Мы должны вернуться к командной игре, потому что мы играем слишком индивидуально. Аньелли говорит, что нам должно быть стыдно? Он совершенно прав, отношение к делу не в порядке. Время от времени нужно сидеть в уединении и смотреть друг другу в глаза.

Когда испытание становится сложнее, оно становится еще прекраснее. Из этой ситуации нужно выйти с мужеством. Я никогда не думал об отставке», – сказал Аллегри.

Андреа Аньелли: «Аллегри – тренер «Ювентуса» и останется им. Мы всегда принимаем решения в конце сезона»