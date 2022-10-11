«Ювентус» впервые в истории проиграл 3 из 4 первых матчей в группе ЛЧ

выдал худший старт в Лиге чемпионов в своей истории.

Сегодня туринская команда уступила «Маккаби» в 4-м туре группового этапа – 0:2. Таким образом, «Юве» проиграл 3 из 4 первых матчей в турнире.

Ранее «бьянконери» потерпели поражения от «ПСЖ» (1:2) и «Бенфики» (1:2). Единственную победа команда одержала над в 3-м туре (3:1).

До этого сезона «Ювентус» никогда не проигрывал 3 из 4 первых туров групповой стадии ЛЧ.

После сегодняшней игры туринцы занимают 3-е место в группе H с 3 очками. Они отстают от «ПСЖ» и «Бенфики» на 4 очка – при этом французы и португальцы провели на 1 матч меньше.

Следующий матч в чемпионов «Ювентус» проведет 25 октября – команда Аллегри встретится с «Бенфикой».