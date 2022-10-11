Куадрадо о 0:2 с «Маккаби»: «Аллегри прилагает все усилия, чтобы все исправить. Вина на игроках, по большей части»

Хуан Куадрадо прокомментировал поражение от «Маккаби» из Хайфы в Лиге чемпионов (0:2).

«К сожалению, подобное случается в футболе. Нужно как можно скорее перевернуть эту страницу и сконцентрироваться на Серии А. Выбраться из текущей ситуации мы можем только оставаясь сплоченными.

Есть риск, что мы вылетим из Лиги чемпионов, но мы можем все исправить, если будем сплочены. Пока остаются шансы, мы должны верить, продолжать работать, выкладываться на 100% и надеяться все исправить.

Тренер прилагает все усилия, чтобы все исправить. Мы команда, и вина по большей части лежит на нас, игроках. Мы должны делать больше, в первую очередь – самые опытные», – сказал хавбек «Юве».