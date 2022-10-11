Гендиректор «Юве» о результатах: «Мы максимально уверены в Аллегри, сейчас не нужно искать виновника. Нам нужно заново обрести дух «Ювентуса»

Теги Ювентус серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Маккаби Хайфа Массимилиано Аллегри Маурицио Арривабене Футбол

Генеральный директор «Ювентуса» выразил уверенность в Массимилиано Аллегри.

В нынешнем сезоне туринский клуб одержал 4 победы, 4 раза сыграл вничью и потерпел 4 поражения. В турнирной таблице Серии А «Юве» занимает 8-е место, набрав 13 очков.  

«Нам нужно заново открыть для себя дух «Юве». Мы максимально уверены в Аллегри, в данный момент не нужно искать виновника.

Безусловно, важный матч состоится сегодня (против «Маккаби» в Лиге чемпионов – прим.), а после него мы будем думать о «Торино». Мы должны концентрироваться на каждом отдельно взятом матче, на каждом сопернике.

Нам нужно заново обрести дух «Ювентуса» – дух, который ведет к победе. Мы должны преодолеть этот момент, но прежде всего важно обрести свой дух.

Отсутствие Погба и Кьезы имеет большое значение, но поиски оправданий – не в нашей ДНК», – сказал Маурицио Арривабене

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