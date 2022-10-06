Аллегри про 3:1 с «Маккаби»: «Юве» валял дурака в последние 15 минуты. Могли забить 5-6, но пропустили и испугались. В раздевалке была тишина»
Массимилиано Аллегри прокомментировал победу «Ювентуса» над «Маккаби» из Хайфы (3:1).
«Ди Мария был великолепен в своих передачах. Он выдающийся игрок, это его первая игра за довольно долгое время. Он действительно хорошо справился.
Я был очень зол в конце, потому что нельзя просто бросить играть в последние 15 минут и начать валять дурака. У тебя есть шансы забить пять-шесть голов. Но если ты пропускаешь один, а потом пугаешься, это очень вредно.
Ребята у нас смышленые, потому что когда я вернулся в раздевалку, там была гробовая тишина, никаких празднований. Они поняли, что произошло», – сказал Аллегри в интервью Sky Sport Italia.
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