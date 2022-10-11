«Если заберем у «Сити» 4-5% владения мячом, игра станет немного равнее». Тренер «Копенгагена» о матче ЛЧ

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА высшая лига Дания Копенгаген Якоб Нееструп Паркен Футбол

Главный тренер «Копенгагена» высказался перед матчем с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

«Мы проанализировали некоторые моменты, в которых можно прибавить. Одновременно постарались понять, как нейтрализовать сильные стороны «Сити».

«Сити» снова будет подолгу владеть мячом, это не подвергается сомнению. Но надеюсь, на этот раз, когда мяч будет у нас, мы будем комбинировать подольше.

Нам надо быть немного спокойнее при владении, потому что в этом случае мы сможем забрать у соперника 4-5% владения, а игра станет немного более равной.

Вдобавок мы играем на «Паркене» перед своими болельщиками, и это тоже скажется на игре», – сказал Якоб Нееструп.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:45 по московскому времени.

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