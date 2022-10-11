«Ман Сити» не выиграл впервые за 7 матчей – сыграли вничью с «Копенгагеном». Было 6 побед подряд с общим счетом 24:4
«Манчестер Сити» не смог обыграть «Копенгаген».
Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов закончился ничьей со счетом 0:0. С конца первого тайма англичане играли в меньшинстве – Серхио Гомес получил красную карточку.
«Горожане» не смогли одержать победу впервые за 7 матчей – 3 сентября «Сити» сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1). С тех пор команда Пепа Гвардиолы выиграла 6 матчей подряд с общим счетом 24:4.
Следующий матч команда Пепа Гвардиолы проведет 16 октября – против «Ливерпуля» в 11-м туре АПЛ.
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