«Ман Сити» не выиграл впервые за 7 матчей – сыграли вничью с «Копенгагеном». Было 6 побед подряд с общим счетом 24:4

не смог обыграть .

Матч 4-го тура группового этапа чемпионов закончился ничьей со счетом 0:0. С конца первого тайма англичане играли в меньшинстве – Серхио Гомес получил красную карточку.

«Горожане» не смогли одержать победу впервые за 7 матчей – 3 сентября «Сити» сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1). С тех пор команда Пепа Гвардиолы выиграла 6 матчей подряд с общим счетом 24:4.

Следующий матч команда проведет 16 октября – против «Ливерпуля» в 11-м туре .