Холанд – в запасе «Ман Сити» на матч с «Копенгагеном». Форвард впервые в сезоне не выйдет в старте

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Копенгаген Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд начнет матч с «Копенгагеном» на скамейке запасных.

Нападающий «Манчестер Сити» не попал в стартовый состав команды на игру 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. 

Норвежец не выйдет в старте «горожан» впервые в сезоне. На 9 матчей АПЛ, 3 игры Лиги чемпионов и матч за Суперкубок Англии он выходил с первых минут.

Матч «Копенгаген» – «Манчестер Сити» начнется в 19:45 по московскому времени. 

В 13 матчах за английский клуб Холанд забил 20 мячей. Его статистику можно найти здесь.

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