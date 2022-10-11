Холанд – в запасе «Ман Сити» на матч с «Копенгагеном». Форвард впервые в сезоне не выйдет в старте

начнет матч с на скамейке запасных.

Нападающий «Манчестер Сити» не попал в стартовый состав команды на игру 4-го тура группового этапа чемпионов.

Норвежец не выйдет в старте «горожан» впервые в сезоне. На 9 матчей , 3 игры Лиги чемпионов и матч за Суперкубок Англии он выходил с первых минут.

Матч «Копенгаген» – начнется в 19:45 по московскому времени.

В 13 матчах за английский клуб Холанд забил 20 мячей. Его статистику можно найти здесь.