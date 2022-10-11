Вратарь «Копенгагена» отбил удар Мареза с пенальти. До этого ВАР отменил гол «Ман Сити» из-за игры Рияда рукой

не реализовал пенальти в матче с .

На 24-й минуте матча защитник датской команды Николай Бойлесен сыграл рукой в своей штрафной площади при подачу углового. Главный арбитр Артур Соареш Диаш после подсказки ассистентов на ВАР посмотрел повтор этого эпизода на мониторе и назначил 11-метровый удар в пользу «Манчестер Сити».

Удар Мареза с точки парировал вратарь хозяев .

Отметим, что на 14-й минуте ВАР отменил гол хавбека «Ман Сити» , поскольку перед взятием ворот Марез сыграл рукой.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Копенгаген» – (0:0, первый тайм).