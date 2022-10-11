Вратарь «Копенгагена» отбил удар Мареза с пенальти. До этого ВАР отменил гол «Ман Сити» из-за игры Рияда рукой

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Рияд Марез не реализовал пенальти в матче с «Копенгагеном».

На 24-й минуте матча защитник датской команды Николай Бойлесен сыграл рукой в своей штрафной площади при подачу углового. Главный арбитр Артур Соареш Диаш после подсказки ассистентов на ВАР посмотрел повтор этого эпизода на мониторе и назначил 11-метровый удар в пользу «Манчестер Сити».

Удар Мареза с точки парировал вратарь хозяев Камиль Грабара

Отметим, что на 14-й минуте ВАР отменил гол хавбека «Ман Сити» Родри, поскольку перед взятием ворот Марез сыграл рукой.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Копенгаген» – «Манчестер Сити» (0:0, первый тайм).

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