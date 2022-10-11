Защитник «Ман Сити» Серхио Гомес удален на 30-й минуте игры с «Копенгагеном» за фол последней надежды

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«Манчестер Сити» остался в меньшинстве на 30-й минуте матча Лиги чемпионов с «Копенгагеном».

Арбитр Артур Соареш Диаш удалил защитника «горожан» Серхио Гомеса за фол последней надежды, обратившись к ВАР.

Датская команда заработала опасный штрафной удар, однако Хаукон Харальдссон пробил в стенку.

Пеп Гвардиола после этого снял с игры Рияда Мареза и выпустил на замену защитника Рубена Диаша.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Копенгаген» – «Манчестер Сити» (0:0, первый тайм).

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