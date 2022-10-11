Бизнесмен Рэтклифф не может купить «МЮ»: «Глейзеры не хотят продавать его. Мы не можем сидеть без дела, надеясь, что клуб станет доступен»

Бизнесмен Джим Рэтклифф заявил, что покупка сейчас не представляется возможной.

«Я встречался с Джоэлом и Аврамом [Глейзерами], они хорошие люди, но они не хотят продавать его.

«Если бы он был выставлен на продажу, мы, вероятно, попробовали бы. Но мы не можем сидеть без дела, надеясь, что «Юнайтед» станет доступен [для покупки].

Я всю жизнь болею за «Манчестер Юнайтед», я был на том замечательном матче [против «Баварии»] в Барселоне в 1999 году», – сказал Рэтклифф Financial Times.

Рэтклифф – основатель и совладелец компании Ineos, занимающейся химической промышленностью. В 2020 году его состояние оценивалось в 28,2 миллиарда фунтов, в рейтинге Bloomberg Billionaires Index он занимал 55-е место среди богатейших людей в мире и 2-е – в Великобритании.