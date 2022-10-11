Юран о 4-м приходе в «Химки»: «Покер лучше хет‑трика? Если есть такое выражение, то ничего в жизни исключать нельзя»

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Сергей Юран не исключил четвертого прихода в «Химки».

– Теоретически можете допустить свое появление в «Химках» в четвертый раз?

– Ну, бог любит троицу ж? А там есть еще какое‑то выражение (улыбается)?

«Покер лучше хет‑трика»? Ну, если есть такое выражение, то ничего исключать нельзя в этой жизни, – сказал смеясь бывший главный тренер подмосковного клуба в программе «8-16» на «Матч Премьер».

Юран работал с «Химками» трижды: в 2008, 2020 и 2022 годах. После его последней отставки команда не побеждает 11 матчей подряд.

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