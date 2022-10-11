Юран о Терюшкове: «Он никаких решений не принимал в «Химках», насколько я знаю»

высказался о роли Романа Терюшкова, ушедшего из наблюдательного совета «Химок».

«В целом я не касался попечительского совета и руководства. Я в основном был на поле. Какую роль там играет и играл Терюшков… Насколько я знаю, он никаких решений не принимал. Решение по тренеру или по игроку точно не он принимает.

Поэтому я не знаю, что там произошло в данной ситуации. Мне сложно сказать, я там не нахожусь», – сказал экс-главный тренер «Химок».

Терюшков ушел из «Химок» – говорит, из-за интриг и агентов. Хочет говорить о футболе еще ярче