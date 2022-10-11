Юран об 11 матчах «Химок» без побед: «Как я могу проклясть парней? Как такое в голову может прийти? Я за них переживаю»
Сергей Юран не проклинал «Химки» после ухода с поста главного тренера.
После увольнения Юрана «Химки» не одержали ни одной победы – на их счету 9 поражений и 2 ничьих. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.
– Вы прокляли «Химки»?
– Я?
– Вы же были в «Бенфике», знаете про проклятье Белы Гуттманна.
– Да не, я знаю. Но как такое мне даже в голову может прийти? Я с этими игроками [столько] прошел... И финал Кубка России. Потом эта весна, которая была чумовая. И как я парней могу проклясть? Это даже в голову не придет.
– Ну так, небольшая порча?
– Да какая порча? Я за игроков переживаю, – сказал бывший главный тренер подмосковной команды.
60 лет назад «Бенфика» взяла последний еврокубок, а дальше – проклятие Гуттманна. Кстати, откуда эта легенда?
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